Elisa Isoardi chiede scusa al fratello per alcuni suoi comportamenti che nel corso degli anni hanno portato a diversi scontri e contrasti. La famosa conduttrice amata da milioni di telespettatori, in più occasioni ha mostrato la sua parte più fragile e intima che ha coinvolto anche la sua famiglia.

Durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi, la stessa Isoardi decise di chiedere scusa alla mamma davanti a tutti i telespettatori di Canale 5. Questa volta però, le sue affermazioni pieni di sentimenti e di scuse, sono rivolte a suo fratello ovvero alla persona più importante della sua vita.

A breve andrà in onda il nuovo programma condotto proprio da Elisa Isoardi che racconterà l’Italia attraverso diverse persone e le loro storie. Quest’ultime avranno la possibilità di ringraziare o chiudere scusa ad una persona a loro cara.

È proprio questo che ha spinto la conduttrice a fare delle scuse significative all’interno del settimanale Chi. Nel giornale diretto da Alfonso Signorini, Elisa ha voluto aprire il suo cuore lanciando un messaggio importante a suo fratello.

Elisa Isoardi chiede scusa a suo fratello

La famosa conduttrice tornerà così a settembre con il programma domenicale ‘Vorrei dirti’ che andrà in onda su Rai2. Quest’ultima però, si è lasciata andare ad alcune importanti affermazioni all’interno del settimanale di Alfonso Signorini, chiedendo inaspettatamente scusa a suo fratello.

Elisa infatti, ha rivelato di aver avuto alti e bassi con lui che, l’hanno portata ad accesi litigi per il quale non gli ha mai chiesto realmente scusa. “Devo chiedere scusa alla mia famiglia, a mio fratello, perchè abbiamo spesso avuto dei contrasti. Devo chiederle perdono per tutte le volte che non le ho risposto al telefono. Quei momenti, mi rendo conto, purtroppo non torneranno più” spiega Elisa Isoardi.

Quest’ultima in più occasioni ha spiegato quanto sia fortemente legata alla sua famiglia, in particolar modo a sua mamma. “Mi rende felice stare accanto a mia madre quando ha bisogno di me, come per la malattia della nonna” prosegue la conduttrice.

La stessa Elisa Isoardi ha spiegato tutta la sua grande gioia nel ritornare alla Rai, dimostrandosi determinata e contenta di poter portare un nuovo programma tutto suo.