Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Elisa Isoardi che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. La celebre conduttrice è stata avvistata insieme ad un suo ex. Stiamo parlando di Alessandro Di Paolo, imprenditore molto noto nel mondo del dj set. Tra i due sembra essere scattato un appassionante bacio tra la folla.

Elisa Isoardi è tornata di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a far finire la celebre conduttrice al centro del gossip sono state alcune immagini che mostrano la donna in compagnia del suo ex Alessandro Di Paolo. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente un’indiscrezione sui social riguardante Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo si sta facendo sempre più insistente. Nonostante l’ex compagna di Matteo Salvini ha ribadito più volte di essere single, in questi ultimi giorni è stata pizzicata in compagnia del suo ex. Non solo. Tra i due sembra anche esserci stato del tenero.

I paparazzi hanno sorpreso in pieno la conduttrice e l’imprenditore durante una partita di calcio dell’Ostiamare. Si tratta di una squadra che milita in Serie D e il cui presidente è Roberto, ossia il padre di Alessandro. Stando alle immagini spopolate sui social, tra i due sembra essere scattato anche un bacio appassionante.

Tuttavia Elisa Isoardi aveva già un legame con Alessandro Di Paolo. Infatti, dopo la fine della storia della conduttrice con Matteo Salvini, i due hanno avuto una frequentazione poi conclusasi in nulla di fatto. A quel tempo, la donna ricevette numerose critiche in quanto i suoi haters sostenevano che l’imprenditore non sarebbe stato alla sua altezza dal punto di vista estetico.

Dinanzi a numerose polemiche, la conduttrice si era lasciata andare ad un duro sfogo. Questo sono state le sue parole in risposta agli haters:

A chi si permette di giudicare una persona da una foto… Io li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti. Da quando l’ho imparato vivo meglio con me stessa, con gli altri e con voi.





