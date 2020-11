Elisa Isoardi e Raimondo Todaro furiosi per il quarto posto a Ballando: è caos dietro le quinte

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro furiosi per la sconfitta a Ballando con le Stelle, lei scaraventa la medaglia per terra e lui borbotta incavolato. Ecco cosa è successo dietro le quinte:

L’edizione di quest’anno di Ballando è stata piuttosto complicata, specialmente per la coppia Elisa e Raimondo.

Infatti nella seconda puntata dello show, Raimondo è stato ricoverato in ospedale e poi operato di appendicite. La conduttrice de La Prova del Cuoco ha dovuto ballare da sola senza il suo partner.

Il mese scorso, è stata proprio Elisa a doversi fermare. Si è infortunata alla caviglia ed è stata ingessata.

“Purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi sono dovuta tornare dal dottore. Risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo. Come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori. Non so che succederà sabato, io non mollo. Ma voi continuate a starmi vicino come sempre. Non sapete quanto mi rode, ci mancava pure il gesso. Non avevo mai avuto un’ingessatura, grazie a Ballando con le Stelle! Non so come farò sabato”.