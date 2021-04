Sembravano una coppia, ma poi tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro la relazione sembra essere scemata. Erano entrambi single quando hanno partecipato a Ballando con le Stelle, lei appena lasciata con Matteo Salvini e lui con Francesca Tocca, il pubblico stava già sognando.

Il feeling sul palco e fuori della pista era proprio evidente, i due son ostati anche paparazzi insieme, ma poi qualcosa si è rotto. Oggi, intervistato dal settimanale Vero, il ballerino ha velatamente parlato della loro lontananza.

Nessun motivo specifico, tuttavia, sembra che qualcosa sembra essersi rotto, soprattutto a causa della pandemia:

Siamo rimasti in buoni rapporti. Certo, Elisa e io non ci vediamo più come prima. Però un pensiero per lei ce l’ho sempre. Le ho fatto un in bocca al lupo quando è partita per l’Isola dei Famosi, l’ho anche seguita. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale e per il suo compleanno (27 dicembre), ma la situazione legata al Covid non ha aiutato.