Raimondo Todaro ad Amici, le parole su Martina Miliddi, ma anche su Francesca Tocca

Da pupillo di Ballando con le Stelle a showman affermato: Raimondo Todaro arriva anche ad Amici di Maria De Filippi. Il ballerino di danze latino americane è stato chiamato in studio per giudicare le esibizione dei ragazzi in gara.

Ovviamente, i riflettori ancora una volta sono puntati su Martina Milliddi, la ventenne sarda rappresentante dei latini americani ad Amici di Maria De Filippi. Raimondo Todaro ha espresso il suo parere su tutti i ragazzi, ma su di lei si è soffermato un po’ di più.

Tra le altre cose, in questi giorni, anche Carolyn Smith ha commentato le performance della ragazza nella scuola e nel suo caso il verdetto non è stato poi così positivo, anzi, la ballerina britannica appoggia pienamente Alessandra Celentano.

L’insegnate di Ballando con le Stelle, che nell’ultima edizione ha fatto coppia con Elisa Isoardi, ha parlato senza filtri e ha spiegato, rivolgendosi alla ballerina:

Ti dico cosa penso di te in modo schietto e sincero, per aiutarti. Da insegnante, sceglierei Martina tutta la vita, perché hai un sacco di talento e hai tutto quello che nessuno ti potrebbe insegnare, l’istinto. Sei un animale da palcoscenico.

Ma dopo i complimenti, arrivano anche le note bollenti:

Detto ciò, sei un ammasso di istinto, in mezzo a un casino di tecnica. Si vede che sei acerba, si vede che tante cose non le hai studiate e non le sai. Ma non è un problema, sono cose che si possono imparare. Devi lavorare tanto sui piedi, le mezze non le usi mai ed è per questo che perdi l’equilibrio, non usi bene i piedi. Non usi i muscoli delle gambe. Secondo me perché non lo hai mai studiato e non lo sai. Il latino è una disciplina molto tecnica.

Raimondo Todaro nomina anche la sua ex Francesca Tocca

Nel dare i consigli alla giovane, non è passato inosservato il commento verso la sua ex moglie Francesca Tocca. La bellissima ballerina professionista di latino americano è stata legata sentimentalmente a Raimondo Todaro e insieme hanno una bambina di 7 anni, Jasmine: