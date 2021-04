Elisa Isoardi, giallo sull’abbandono: è davvero ferita?

È stato un abbandono del tutto inaspettato, Elisa Isoardi era in pole position per arrivare fino in fondo. Purtroppo, però, la conduttrice ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi per problemi ad un occhio. Dopo vari accertamenti il medico le ha consigliato di tornare in Italia.

Elisa Isoardi ha annunciato in prima persona l’abbandono durante la nona puntata del reality show più seguito del momento. A malincuore ha spiegato che le visite non erano andate bene e che per non incorrere a rischi le è stato consigliato tornare a casa.

Ora, però, emergono nuovi dettagli che farebbero sospettare che dietro all’abbandono potrebbe esserci qualcos’altro. Secondo alcuni commenti, le ipotesi sono disparete.

C’è chi sostiene che l’ex fidanzata di Matteo Salvini abbia firmato solo per otto puntate, mentre altri sono convinti che ha dovuto abbandonare il programma per partecipare ad altri progetti di Mediaset.

Per altri l’infortunio si è si verificato, ma non è stato così grave da dover abbandonare l’Isola Dei Famosi. Che qualcos’altro bolle in pentola? Al momento, la conduttrice è serena ed è tornata sui social mandando un messaggio ai fan:

Eccomi qua ragazzi, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me. Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene 🙂.