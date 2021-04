Elisa Isoardi rompe il silenzio e parla dell’infortunio all’Isola Dei Famosi

Elisa Isoardi è torata in Italia dopo l'incidente all'occhio, la conduttrice rompe il silenzio e spiega cosa ne pensa

Un abbandono del tutto inaspettato: Elisa Isoardi era sicuramente in pole position per arrivare alla finale di questa edizione dell’Isola dei Famosi. La conduttrice è stata però costretta a lasciare l’Honduras per un problema all’occhio.

Ad annunciare il ritiro è stata la naufraga in persona che, durante la nona puntata dell’Isola dei Famosi, ha dichiarato di dover lasciare il gioco per tornare in Italia e fare degli accertamenti.

Dopo il piccolo infortunio, Elisa Isoardi si è recata dal medico del posto che le ha consigliato di ritirarsi dal gioco per poter preservare la salute dell’occhio. Ora, l’ex fidanzata di Matteo Salvini è anche tornata sui social.

Con un sorriso raggiante e un’abbronzatura invidiabile, ha rassicurato per prima cosa i fan. Sotto la descrizione del post, la donna racconta:

“Eccomi qua ragazzi, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me.Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene”.

La donna sembra smentire ogni voce di un possibile ritorno sull’Isola Dei Famosi ed è contenta di aver dato tanto. Alla fine, ha resistito per un mese esatto:

Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’ Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere.