L’esperienza di Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi è stata breve, ma sicuramente intensa. La conduttrice stava dando il meglio di sé e aveva già conquistato il pubblico, ma qualcosa nel suo percorso è andato storto.

La conduttrice ha dovuto lasciare il reality per un piccolo incidente all’occhio: tuttavia, seppur può sembrare una sciocchezza, stare nelle isole Honduras poteva peggiorare troppo in fretta la situazione del suo occhio.

A raccontare la dinamica dell’incidente è stata la conduttrice in persona che ha spiegato come ha fatto a farsi così male:

“In pratica ammetto di aver pensato al peggio. Ho cucinato per me e per le ragazze e c’era tantissimo vento, un lapillo rovente mi è finito nell’occhio ed ha lesionato la sclera, fortunatamente non la pupilla. Non vedevo più. Mi sono davvero preoccupata, mi faceva male sin da subito”.

I più maliziosi, in questi giorni, hanno avanzato l’ipotesi che l’incidente fosse in realtà cosa di poco conto e che la donna doveva lasciar l’Isola dei Famosi per altri progetti. Infatti, sembra che la conduttrice abbia firmato solo per otto puntate.

Ora, a smentire questa versione, è un noto oculista: il dr Livio Galbiati ha spiegato che l’incidente della naufraga poteva essere piuttosto pericoloso se non trattato con cura:

Non è stata una cosa lieve e questo è certo. La sclera è quel guscio bianco che costituisce lo strato esterno dell’occhio. Il lapillo ha colpito la sclera ha creato il dolore e quindi un appannamento della vista, se il lapillo avesse toccato la cornea, avrebbe compromesso la vista.

La naufraga era tornata sui social già da diversi giorni e con un dolcissimo post ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta in questo periodo: