Elisabetta Canalis, avete mai visto la sua casa? Una mega villa arredata con semplicità ma non mancano i dettagli lussuosi

Elisabetta Canalis da diversi anni si è trasferita oltreoceano per amore. L’ex velina di Striscia la notizia da diverso tempo vive infatti a Los Angeles insieme al marito e alla figlia. Il compagno di Elisabetta si chiama Brian Perry ed è un noto chirurgo ortopedico. La Canalis, dopo aver conosciuto l’uomo della sua vita ha deciso di lasciare la sua terra e trasferirsi all’esterno, per seguire il suo sogno. Quale? Sposarsi e avere una propria famiglia. Così l’ex velina si è trasferita a Los Angeles in pianta stabile, avviando anche un’attività economica con quella che ormai forse è la sua ex amica Maddalena Corvaglia. Ma, avete mai visto la casa di Elisabetta Canalis? Più che casa dovremmo definirla una vera e propria villa lussuosa.

Le foto della casa di Elisabetta Canalis

La Canalis mostra spesso scorci della sua abitazione attraverso dei post che puntualmente condivide sui suoi profili social. Ad ogni modo, possiamo anticiparvi che la villa di Elisabetta e Brian è stata arredata seguendo uno stile lussuoso ma semplice, il tutto in chiave moderno. Non mancano di certo i dettagli di lusso, come un’intera stanza dedicata alle attività sportive e la piscina all’esterno in un ampio giardino.

Andando nel dettaglio, possiamo dirvi che si tratta di una villa divisa su due piani, pavimento parquet e tante foto sulle pareti. In tutte le stanze della cassa non mancano ampi e morbidi tappeti dove Elisabetta ama giocare insieme alla figlia. Nel salotto troviamo un divano molto ampio e una tv gigantesca che non passano di certo inosservati. In questo video, ecco alcune immagini esclusive della casa di Elisabetta.

Per quanto riguarda la cucina, invece, il colore predominante è il bianco ed è presente un’ampia isola in marmo. A non mancare sono anche i fiori rigorosamente freschi.

All’esterno della casa, come abbiamo visto c’è una grande piscina, circondata da un grande patio e immersa nel verde. In questa splendida villa, Elisabetta trascorre la maggior parte del suo tempo in compagnia di Skyler Eva, la figlia e del marito Brian Perry.

