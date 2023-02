Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati: arrivata la conferma

Nel corso delle ultime ore i nomi di Elisabetta Canalis e Brian Perri sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex velina di Striscia la Notizia e suo marito abbiano deciso di mettere la parola fine al loro matrimonio.

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati. A rendere pubblica la notizia è stato il settimanale ‘Oggi’. Da tempo ormai si vociferava di una presunta crisi tra i due, i quali non si sono mai esposto in merito a questo gossip tanto chiacchierato. Oggi, però, sembra essere arrivata la conferma ufficiale: dopo nove anni di matrimonio e una figlia, l’amore tra la coppia è naufragato.

Come già anticipato, da tempo ormai si vociferava di una rottura tra Elisabetta Canalis e suo marito. Lo scorso ottobre, infatti, il settimanale ‘Nuovo’ era stato il primo a parlare di una crisi di coppia. Di lì a poco le voci sono diventate sempre più insistenti e il silenzio social tra i due sembrava confermare tutti i gossip circolanti su di loro.

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati: “Il rapporto è davvero finito”

Stando a quanto pubblicato dal settimanale ‘Oggi’ ormai non sembrano esserci più dubbi. Dopo nove anni di matrimonio, l’amore tra l’ex velina di Striscia la Notizia e suo marito, chirurgo di professione, è giunto al capolinea.

Secondo il noto giornale oggi la showgirl starebbe dedicando tutte le sue attenzioni alla figlia Skyler Eva, avuta da Brian Perri. Al momento i diretti interessati hanno preferito rimanere in silenzio e di non esporsi in merito a questa vicenda che li vede protagonisti in questi giorni.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Elisabetta Canalis si esporrà su quanto circola sul suo conto e rivelerà ulteriori dettagli sulla separazione dal marito Brian Perri.