Elisabetta Canalis, è crisi con il marito Brian Perri? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore il nome di Elisabetta Canalis è tornata ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto riporta il settimanale ‘Nuovo’, Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri starebbero vivendo un periodo di profonda crisi. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri sono in crisi? Stando a quanto riporta il settimanale ‘Nuovo’, l’amore tra l’ex velina e suo marito sarebbe arrivato al capolinea. Ricordiamo che i due sono convolati a nozze nel 2014 e il loro grande amore è stato coronato dalla nascita di una bambina, Skyler Eva.

Questo è quanto riportato dal settimanale ‘Nuovo’ riguardo l’argomento tanto chiacchierato in questi giorni:

Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione.

Al momento i diretti interessati sono rimasti in silenzio decidendo di non Commare il gossip in circolazione.

Elisabetta Canalis e suo marito si sono conosciuti nel 2012 durante un party a Hollywood. Come già anticipato, nel 2014 l’ex velina di Striscia la Notizia e il noto chirurgo sono convolati a nozze ad Alghero, la città natale della bella Elisabetta.

L’amore tra Elisabetta Canalis e suo marito è stato coronato dalla nascita di una bellissima bimba. Nel 2015, infatti, l’ex velina è diventata mamma di Skyler Eva. In seguito al gossip in circolazione, i diretti interessati non hanno confermato né smentito la notizia, preferendo dunque di rimanere in silenzio.

L’argomento della presunta separazione tra Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri sta facendo molto chiacchierare i principali giornali di cronaca rosa. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire come si evolveranno i dettagli di questa curiosa vicenda. Sarà davvero finito l’amore tra l’ex velina e suo marito? Lo scopriremo presto.