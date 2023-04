Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, emerso il motivo per cui avrebbero litigato: ecco cosa è successo

Nel corso delle ultime ore sono emerse nuovi retroscena riguardo il litigio tra le due ex veline

Nel corso delle ultime ore i nomi di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Sono emersi alcuni retroscena che avrebbero portato le due ex veline storiche di Striscia la Notizia a non parlarsi più. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Sono anni ormai che Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno messo la parole fine alla loro amicizia. Le due non hanno mai spiegato i motivi che hanno portato alla separazione, anche se in queste ore stanno circolando alcune voci riguardo il litigio di cui si sono rese protagoniste le due ex veline di Striscia la Notizia.

A lanciare lo scoop è stato il giornale ‘Mowmag’. La pagina ha riportato che anni fa Elisabetta e Maddalena presero la decisione di trasferirsi insieme a Los Angeles, dove aprirono una palestra. Secondo alcuni nella lite tra le due ex veline c’entrerebbero affari economici legati proprio alla palestra. Ma non solo.

‘Mowmag’ ha dichiarato che dietro al litigio tra le due ex veline ci sarebbero anche altri motivi. Questo è quanto riportato dal giornale:

A quanto pare, dietro la lite non si nasconderebbero motivi economici, ma affari di letto! La clamorosa indiscrezione, infatti, tira in ballo Stef Burns (ex marito della Corvaglia) con cui Elisabetta avrebbe avuto una lunga liason (durata mesi).

E, continuando, il noto giornale ha poi proseguito con queste parole:

Un flirt sempre negato e poi venuto a galla dalla confessione di lui (e di cui amici e familiari sono a conoscenza) che avrebbe minato in maniera irreversibile il rapporto delle ex amiche. Altro che perdono.

È importante sottolineare che al momento si tratta di voci non ancora confermate.