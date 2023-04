Maddalena Corvaglia torna a parlare dell’amicizia finita con Elisabetta Canalis: le sue parole

Le ex veline storiche di Striscia la Notizia sono state legate per anni da un'amicizia speciale

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, ex veline storiche di Striscia la Notizia, sono state legate da un’amicizia speciale per anni. Da un po’ di tempo ormai il rapporto che teneva unite le due veline si è spezzato e ad oggi sembra non esserci alcune speranza che esso venga in qualche modo recuperato.

In questi giorni Maddalena Corvaglia ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Oggi’. Qui l’ex velina bionda di Striscia la Notizia è tornata a parlare dell’amicizia con Elisabetta Canalis, rivelando alcuni retroscena mai svelati prima. Stando a quanto dichiarato da Maddalena Corvaglia, pare che tra lei ed Elisabetta non c’è stata alcune lite. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine. Non abbiamo mai litigato, ma è inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene, e ce ne è stato tanto, che ci siamo regalate.

Al momento Elisabetta Canalis è rimasta in silenzio ed ha deciso di non commentare quanto dichiarato dall’ex velina. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Elisabetta Canalis risponderà alle parole di Maddalena Corvaglia riguardo questa vicenda tanto chiacchierata.

Maddalena Corvaglia, l’ex velina via dall’Italia: “Cercavo un altro stile di vita”

L’intervista di Maddalena Corvaglia al settimanale ‘Oggi’ è poi proseguita con alcune rivelazioni che l’ex velina di Striscia la Notizia ha fatto in merito alla sua decisione di lasciare l’Italia. Ricordiamo infatti che Maddalena oggi vive a Palma de Maiorca insieme a sua figlia Jamie Carlyn. Queste sono state le sue parole a riguardo: