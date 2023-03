Elisabetta Canalis, è ufficiale la notizia del divorzio con Brian Perri: ecco tutti i dettagli

In queste ultime settimane il nome di Elisabetta Canalis sta occupando le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Nelle ultime ore è emersa la notizia secondo cui l’ex velina storia di Striscia la Notizia abbia divorziato dal marito Brian Perri. Il gossip in questione sembra ormai confermare tutte le voci che stanno circolando in questi giorni.

Ormai non sembrano esserci più dubbi: Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno divorziato. La notizia in questione è trapelata da TGCom24, secondo cui l’ex velina e il chirurgo si sarebbero accordati per l’affidamento congiunto di Skyler Eva. Pare inoltre che Elisabetta Canalis non abbia fatto alcuna richiesta di mantenimento.

Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno divorziato: la notizia è ufficiale

Dopo nove d’amore è giunto al capolinea il matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri. A rendere pubblica la notizia è stato TGCom24. Il noto giornale ha rivelato, inoltre, che in questi giorni l’ex velina di Striscia la Notizia si è trasferita in un nuovo appartamento dove è stata raggiunta dalla madre, fondamentale per darle tutto il supporto possibile. Nonostante la storia d’amore con il famoso chirurgo sia giunta al termine, Elisabetta Canalis continuerà a vivere a Los Angeles.

La storia d’amore tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è iniziata nel 2013. Nel 2014 i due decidono di convolare a nozze, coronate dalla piccola Skyler Eva nel 2015. Elisabetta e Brian hanno sempre dimostrato di essere una coppia molto unita e solida ma, ultimamente, qualcosa è andato storto ed ha rotto gli equilibri che si erano creati.

Al momento i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle voci che stanno circolando sul loro conto ma hanno preferito rimanere in silenzio per non alimentare ancora di più le indiscrezioni su questa vicenda tanto chiacchierata.