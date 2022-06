Elisabetta Canalis festeggia l’amica del cuore pubblicando una foto da bambina

Senza ombra di dubbio Elisabetta Canalis è uno dei personaggi più amati all’interno del mondo dello spettacolo. In queste ultime ore l’ex velina di Striscia la Notizia sta facendo parlare di sé per alcuni scatti condivisi sulla sua pagina Instagram. Per festeggiare la sua amica del cuore, Elisabetta Canalis ha condiviso uno scatto di quando era bambina.

Ormai sui social gran parte dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo sono soliti aprire la scatola dei ricordi e condividere sulle loro pagine social immagini risalenti al passato. Questa volta Elisabetta Canalis ha deciso di pubblicare uno scatto che la ritrae insieme alla sua migliore amica.

Per festeggiare la sua amicizia con Irene Princi, l’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso su Instagram due scatti. Il primo la ritrae insieme alla sua amica da bambina il secondo, invece, è uno scatto attuale. Queste sono state le parole che la Canalis ha scritto per la sua amica del cuore:

Come eravamo 1987 vs 2022. Migliori amiche, compagne di classe dalle elementari e mamme di Skyler e di Lucio (che sono coetanei e nati nei nostri stessi rispettivi mesi)!. Tu sempre timida e col cerchietto io piu maschiaccio. The best is yet to come.

Inutile dire che gli scatti in questione sono piaciuti moltissimo ai followers della showgirl. Sono stati molti, infatti, coloro che hanno riempito di like e complimenti le immagini di Elisabetta Canalis. Tra le tante parole scritte, un followers scrive così all’ex velina:

Nella foto 6 hai la stessa espressione che ha spesso Skyler. Colori diversi, stesso atteggiamento.

Degli scatti in cui la Canalis ha voluto celebrare la vera amicizia che la lega a Irene Princi. Un legame nato durante l’infanzia e che ancora oggi permane. Molti suoi followers non hanno potuto fare a meno di apprezzare l’omaggio fatto alla sua migliore amica e la celebrazione della vera amicizia.