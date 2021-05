Tornano a far discutere i temi che ruotano intorno al cosiddetto “politicamente corretto”. Protagonista di un lungo discorso su Instagram è stata proprio Elisabetta Canalis, la 42 enne residente ormai da anni a Los Angeles è intervenuta sulla questione.

Il discorso fa da conclusione a quanto accaduto nei giorni scorsi sul grande schermo italiano. Dal monologo di Fedez sul palco del Primo Maggio e le sue dichiarazioni in merito al DDL Zan allo sketch messo in piedi da Pio e Amedeo a Felicissima Sera.

Proprio quest’ultimi sono stati presi di mira dalla stampa e dai tantissimi VIP e influencer che hanno trovato fuori luogo il loro discorso. Ora, Elisabetta Canalis ha cercato di dire la sua facendo anche qualche elogio al nostro Paese:

L’Italia non deve omologarsi al politicamente correttoPenso che la direzione che stiamo prendendo è quella del dovere esprimere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti. L’Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere. Non deve omologarsi alle follie del politically correct che si vedono sempre più spesso altrove, anche perché a livello di diritti umani e di umanità in generale abbiamo tanto da insegnare a molte nazioni.

Nulla di mal sin qui, l’ex velina mora di Striscia La Notizia ha solo espresso la sua opinione. Qualcuno però ha estrapolato il discorso paragonandolo ad alcune dichiarazioni di Chiara Ferragni, che tutto sia una frecciatina verso l’influencer che invece sembra essere di un altro parere?

Al momento tra le due non sembra esserci maretta né ci sono stati scontro in passato. Le dichiarazioni di Elisabetta Canalis appaiono piuttosto neutre, a volte il mondo del web vede malizia proprio dove non ce ne è!