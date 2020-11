Sappiamo tutti che quella tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia era un’amicizia importante ma che improvvisamente si è conclusa. Fino ad ora, nessuna delle due aveva mai portato alla luce questo tema. Ad oggi “Very Inutil People” ha svelato i motivi che potrebbero essere alla base della loro rottura.

Tutti sanno ormai che il rapporto di amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia è ormai giunto a capolinea. Ma perché? Nel corso di tutti questi anni, numerose sono le persone che si sono poste questa domanda senza mai trovare una risposta. Tuttavia, a distanza di anni alcune fonti hanno svelato il mistero.

Alla rottura della loro amicizia, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non hanno mai voluto rivelare le dinamiche e i motivi dell’accaduto. Infatti nonostante le varie domande, le due showgirl hanno sempre evitato l’argomento e non hai mai risposto a nessun gossip che si aggirava su di loro.

Ad oggi alcune fonti hanno risolto il famoso mistero e hanno scoperto il perché le due modelle hanno deciso di non essere più amiche. Stando alle spiegazioni di “Very Inutil People”, è valida la versione che circolava già da tempo, ovvero quella che ha a che vedere con l’apertura di una palestra a Los Angeles.

Dopo della fine del matrimonio di Maddalena Corvaglia con Stef Burns, la celebre showgirl ha abbandonato la città degli Stati Uniti ed è tornata in Italia. Dunque, la ragazza, lasciando il paese avrebbe anche lasciato la sua amica da sola affidandole tutte le responsabilità economiche-burocratiche.

La famosa velina sarda non ha preso affatto bene questo suo gesto. Lei stessa ha affermato di essersi sentita profondamente tradita e di aver avuto un sacco di problemi burocratici. Le due ex veline non sono mai riuscite a trovare la pace e quindi hanno deciso di dirsi addio per sempre.