Elisabetta Franchi, avete mai visto la sua casa? Una bellissima dimora, immersa nel verde, con pareti di vetro, una palestra e tanto lusso

Elisabetta Franchi vive insieme alla sua splendida famiglia in una dimora splendida, a 15 km dal centro di Bologna.

Elisabetta Franchi è una delle più importanti stiliste del nostro paese. Il suo omonimo marchio, ha raggiunto un grande successo in questi ultimi anni ed è molto conosciuto ed apprezzato anche all’estero. Da sempre molto amante degli animali, Elisabetta è riuscita a realizzare il suo sogno, ovvero vivere nella sua bellissima casa insieme ai suoi amici a quattro zampe. La nota stilista ha una villa da sogno che si trova a Bologna, una dimora che ha ristrutturato ormai tanti anni fa e dove trascorre gran parte del suo tempo libero. E voi, avete mai visto la sua meravigliosa casa?

Le foto della casa di Elisabetta Franchi

Forse non tutti sanno che uno dei sogni della stilista, pare fosse quello di acquistare una casa rurale, ristrutturarla per andare a viverci. Così, nel 2000, Elisabetta è riuscita a realizzare questo sogno, acquistando una bellissima dimora immersa nel verde delle valli bolognesi. Ha affidato poi i lavori di ristrutturazione al Alfredo Mattesini.

Oggi la sua dimora è davvero un paradiso, non soltanto in termini di stile, ma anche di eleganza e dimensioni. La dimora della stilista si trova a ben 15 km di distanza dal centro cittadino. Si tratta di una struttura che risale all’inizio ‘900, dallo stile tipicamente bolognese che Elisabetta ha chiamato La contadina.

L’esterno è davvero bellissimo, la casa è circondata da un’immensa distesa di verde, attraversato da una galleria di vetro, che collega il salone. Per gli interni, la Franchi ha scelto un arredamento moderno, chic e nel contempo anche minimal. Per la sala, i colori scelti sono quelli del neutro, mentre per quanto riguarda i materiali questi vanno dal legno, alla porcellana.

Questa casa consta di diverse camere, tra le quali una cucina di gran lusso, con tanto di isola centrale e super accessoriata, con elettrodomestici di ogni tipo. Nella sala da pranzo troviamo pareti in vetro, una tavola molto grande da più di 10 posti, pavimenti in marmo, sedie bianche e luci molto particolari.

Anche l’esterno è ben curato ed arredato con un salotto bellissimo outdoor, divani e poltroncine. Non può mancare ovviamente una piscina da sogno, e la palestra. Questa non è l’unica casa di Elisabetta Franchi, visto che ne possiede un’altra che si trova a Milano Marittima e poi ancora un’altra a Cortina.

