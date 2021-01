Francesco Oppini, avete mai visto la casa che ha appena acquistato? Bellissima e molto luminosa, ma ciò che colpisce davvero è quel divano in salotto

Francesco Oppini è il figlio della nota showgirl ed opinionista Alba Parietti. L’abbiamo conosciuto meglio in questi mesi, visto che è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello vip 5. Francesco, in questa edizione del reality è stato tra l’altro uno dei protagonisti assoluti, per diverse dinamiche sorte ma soprattutto per la sua amicizia con Tommaso Zorzi. All’inizio del mese di dicembre, una volta uscito dal reality, Francesco ha ufficializzato la sua relazione con la fidanzata Cristina Tomasini, andando a vivere insieme. Così in queste settimane, il figlio di Alba Parietti sui social ha mostrato con orgoglio la sua nuova casa che pare abbia acquistato grazie anche all’aiuto della madre. Il 38enne sembra essere molto felice del suo acquisto, tanto da voler condividerlo con i suoi follower. E voi, avete già avuto modo di vedere la nuova casa dell’ex gieffino?

Le foto della casa di Francesco Oppini

Francesco ha mostrato la sua nuova casa e non ha nascosto il fatto di averla acquistata grazie all’aiuto della madre. “Ho comprato la casa grazie all’aiuto di mia madre e ai sacrifici che faccio da vent’anni. Non è stato il Grande Fratello Vip a farmi comprare la casa. Sicuramente parteciparvi dà una mano, ma non ti arricchisce. Per fortuna ho un lavoro che mi dà anche una certa soddisfazione economica”.

Queste le parole di Francesco dichiarate nel corso di un’intervista. Sicuramente si tratta di una casa arredata con gusto, dove è presente un salotto molto grande. In questa stanza troviamo un divano in tessuto di colore bianco con tanti cuscini sempre dello stesso colore. In questo video, potrete vedere alcune immagini della nuova casa di Francesco.

Il divano è davvero molto grande, tanto da prendere due angoli. Le pareti sono colorate di scuro, una sorta di grigio, dove sono affissi dei quadri che raffigurano delle anfore. La cosa che colpisce maggiormente in questa stanza è la vetrata dalla quale entra molta luce. Questa vetrata, inoltre, da un balcone dove Francesco e la sua fidanzata, hanno voluto fare un angolo verde, con tante piante.

Nozze in vista per il figlio di Alba Parietti e la sua fidanzata Cristina Tomasini? Sembra che il primo passo sia la convivenza, poi un figlio, per le nozze ci sarà tempo.

