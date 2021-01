Elisabetta Gregoraci a Dubai: “I suoi affari da mille e una notte”

Nella puntata del 4 Gennaio, Elisabetta Gregoraci non è stata presente alla diretta del GF Vip. A quanto pare, la badessa era particolarmente impegnata e dalle storie instagram sappiamo anche perché: EliGreg si trovava a Dubai insieme al figlio. Ma Elisabetta è mancata anche nell’ultima puntata andata in onda, e molti hanno pensato che fosse tornata negli Emirati Arabi per un soggiorno in tranquillità.

A quanto pare, però, le cose non stanno proprio così. Il settimanale Chi ha svelato cosa è successi davvero, e soprattutto ha rivelato il motivo dei frequenti viaggi a Dubai dell’ex gieffina. Le motivazioni sono inaspettate. Nessuna vacanza, nessuno svago e niente compere sfrenate. Niente di tutto ciò. Il settimanale rivela che Elisabetta sta semplicemente tenendo d’occhio i suoi affari. EliGreg, infatti, possiede delle quote del Billionaire, locale di Flavio Briatore.

Alfonso Signorini, nelle pagine del suo magazine, ha scritto: “In passato Elisabetta Gregoraci aveva acquistato delle quote del locale dell’ex Flavio Briatore, il Billionaire Dubai. E ora, d’accordo con lui, è volata in terra araba per controllare i suoi affari da mille e una notte, che vanno a gonfie vele. Le cose infatti pare vadano benissimo e i due ex sarebbero più che soddisfatti. Del resto c’è da dire che Dubai ha aperto le porte al turismo e ovunque spuntano tour operator che propongono volo, soggiorno e perfino il vaccino anti Covid”.

Eppure, i viaggi della Gregoraci sono stati molto criticati. La prima a puntare il dito è stata Taylor Mega. Secondo l’influencer Elisabetta avrebbe dovuto rispettare l’isolamento forzato, non tornare subito al GF.

“C’è una cosa che non mi quadra” ha affermato Taylor “Il fatto è che io sono tornata da Dubai da poco e sto facendo la quarantena. Allora mi chiedo come sia possibile che Elisabetta Gregoraci sia in studio al GF Vip. In pratica a quel paese la quarantena?”. A quanto pare, le regole sono facoltative.