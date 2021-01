GF Vip, il pronostico di Dayane Mello: “Potrebbe vincere lei”

Da quattro mesi ci sono concorrenti del Grande Fratello Vip che resistono nella Casa. Come ci riescano Dayane Mello e soci, resta un mistero. Ad ogni modo, pare piuttosto scontata una vittoria di uno dei “veterani” del programma in onda su Canale 5. Chi sarà condotto al successo? Secondo la tesi prevalente la candidata numero uno è la Mello.

Dayane Mello: i numeri al televoto ne innalzano le quotazioni

Lo dicono i numeri al televoto. Il pubblico a casa apprezza la modella brasiliana, e pure parecchio, complice la tormentata infanzia vissuta. Insomma, quella della sudamericana sarebbe la più classica storia di redenzione e di riscatto sociale. Un tema da sempre in grado di toccare i telespettatori della trasmissione.

Conversazione con Carlotta dell’Isola e Samantha De Grenet

Eppure, Dayane Mello non crede di essere la maggiore accreditata. Forse anche per una questione di scaramanzia: il GF ci ha insegnato negli anni che quasi mai il principale favorito effettivamente confermi le attese.

Nella giornata di ieri, martedì 19 gennaio 2021, in una conversazione a letto nella stanza arancione con le sue amiche Carlotta dell’Isola e Samantha De Grenet, la donna ha confidato loro di non sentirsi la probabile vincitrice del reality show Mediaset. Alle co-inquiline ha spiegato di non nutrire rimpianti e di non essere interessata alla posta in palio. Quanto fatto finora è per lei sufficiente e non sarebbe un dramma assistere all’affermazione di qualcun altro.

Tommaso Zorzi non parte in pole

Quando Carlotta e Samantha le chiedono chi pensa possa imporsi, Dayane Mello spiazza tutti perché non nomina manco Tommaso Zorzi. Con la sua simpatia e sensibilità, l’influencer è entrato nelle grazie di numerosi fan.

Il borsino di Dayane Mello

Ad avviso della bellezza carioca, la candidata al trionfo è una donna, una che nel corso delle ultime ore è stata accusata di comportarsi da stratega: Maria Teresa Ruta. Già, per Dayane la giornalista e conduttrice avrebbe serie chance. Se abbia ragione o meno, non lo scopriremo comunque fino alla fine di febbraio.