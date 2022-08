Elisabetta Gregoraci accompagna a scuola suo figlio Nathan: ecco quanto costa l’istituto

Senza ombra di dubbio Elisabetta Gregoraci è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo, oltre che uno dei più chiacchierati. In questi ultimi giorni il nome della conduttrice di Battiti Live è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Sul web sono trapelate alcune informazioni riguardo il prezzo da capogiro dell’istituto che frequenta il figlio Nathan Falco.

Vacanze finite per Elisabetta Gregoraci. In queste ultime ore l’ex moglie di Flavio Briatore è tornata a Monaco in quanto suo figlio Nathan Falco ha ricominciato la scuola. Sulla sua pagina social la conduttrice di Battiti Live ha condiviso lo scatto del primo giorno di scuola del giovane. Ma sapete quanto costa l’istituto che frequenta? Il prezzo è da capogiro.

Stando alle informazioni trapelate in rete, il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore frequenta l’istituto ‘The International School of Monaco’. Rispetto alle altre scuola, questa è iniziata prima e il giovane Nathan Falco si è fatto trovare prontissimo per tornare sui banchi.

Elisabetta Gregoraci accompagna sui figlio Nathan Falco a scuola: quanto costa l’istituto?

Sul web sono trapelato alcune informazioni riguardo il costo della scuola che frequenta il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Come già anticipato, si tratta dell’ International School of Monaco, una scuola che si trova nella zona di Port Herchule.

Pare che questa sia una delle migliori scuole presenti in Europa e il suo costo, ovviamente, è da capogiro. Pare che il prezzo annuale di tale istituto si aggiri tra i dieci mila e i trenta mila euro l’anno.

