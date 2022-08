Elisabetta Gregoraci smentisce la storia con Gratini: “Ecco chi è il vero compagno”

Elisabetta Gregoraci non è mai stata protagonista di un gossip da quando il suo matrimonio con Flavio Briatore è terminato nel 2017. Da allora nessuno è mai stato visto al suo fianco, fino a quando, pare sia stata avvistata in atteggiamenti confidenziali con un uomo.

La bella calabrese pare fosse al Twiga, storico locale di Forte dei Marmi fondato da Flavio Briatore e Daniela Santanché, intenta a chiacchierare e scambiarsi attenzioni con il suo vicino di lettino Giulio Fratini, imprenditore toscano trentenne, precedentemente legato alla conduttrice Rai Roberta Morise.

La storia con quest’ultima è finita proprio a causa di un tradimento dell’uomo, non si sa con chi; questo almeno è ciò che ha affermato la Morise a Confidenze: “So che le relazioni possono vivere alti e bassi, ma ho resistito. Alla fine, però, è arrivato anche un tradimento da parte sua. Non lo commento, ma ho capito che devo imparare a essere un po’ meno buona”.

Dopo il primo avvistamento insieme sono tantissimi gli utenti social che hanno affermato una presunta relazione tra lo stesso Giulio ed Elisabetta Gregoraci. Indiscrezioni che però, hanno trovato fin da subito la smentita dell’esperto gossip Alessandro Rosica.

Elisabetta Gregoraci smentisce la storia con Gratini

Classe 1992, Fratini è di 12 anni più giovane della Gregoraci ed è figlio di un famosissimo imprenditore di Firenze, Sandro Fratini, nonché nipote del fondatore del brand di abbigliamento Rifle. Manager nell’azienda di famiglia e appassionato collezionista di orologi, pare ne abbia circa 2.000, per un valore che si aggira intorno ai 2 milioni di euro.

La vicinanza tra Elisabetta e quest’ultimo avrebbe creato così il dubbio che tra i due ci fosse una storia d’amore lontano dai riflettori. Relazione subito smentita su Twitter dell’esperto del gossip Alessandro Rosica che ha rivelato una verità inaspettata.

Quest’ultimo infatti, avrebbe affermato: “Elisabetta Gregoraci avrebbe un nuovo amore e non è Giulio fratini. A giorni usciranno altri dettagli, ennesimo ricco imprenditore non famoso. Scoop Alessandro Rosica”.

A quanto pare dunque la bella Elisabetta sarebbe fidanzata con un non famoso, abbastanza ricco, sui 40 anni. Del resto, pochi mesi fa ha ammesso lei stessa di non essere certo a corto di pretendenti affermando: “Rimango una donna esigente che non si accontenta. Ma non mancano i candidati. A volte gli uomini, quando stai per dare loro una chance, cadono su piccole cose. Per questo, finora, non mi avete ancora visto, perché ci sono prove da superare”.