Elisabetta Gregoraci riceve un bellissimo messaggio sul cielo di Trani da un uomo che a distanza di giorni rimane ancora misterioso. Durante le prove dell’ultima tappa in cui si svolgerà Battiti Live, la famosa showgirl ha inaspettatamente colpito i suoi fan per via di un aereo a lei dedicato.

La famosa ex gieffina è finalmente tornata in tv con il classico programma estivo dedicato alla musica. Lo show organizzato come ogni anno da Radio Norba viene trasmesso ogni settimana su Italia 1, coinvolgendo i più grandi artisti del panorama italiano ma anche le nuove voci emergenti.

Durante le classiche prove dell’ultima tappa che avverrà a Trani, Elisabetta ha ricevuto una bellissima e inaspettata sorpresa. Sui cieli della cittadina pugliese, è volato un aereo con un messaggio scritto e dedicato proprio alla stessa showgirl.

Un vero e proprio appuntamento che la nota conduttrice non può dimenticare e che ha portato a galla un possibile corteggiatore misterioso. Nuovo amore in vista per Elisabetta Gregoraci dopo la sua esperienza al GF Vip?

Elisabetta Gregoraci, aereo e messaggio misterioso a Battiti Live

Stando a quanto riporta il profilo Twitter di Radio Norda, il messaggio misterioso nei confronti di Elisabetta Gregoraci afferma: “Ely ricorda 28/8 alle 18 Ti amo”. Una vera e propria dedica d’amore seguita da una data ed un orario preciso in cui la showgirl, avrebbe un appuntamento con il suo corteggiatore misterioso.

I fan della di Elisabetta però, hanno notato un particolare molto interessante che potrebbe collegare l’uomo misterioso ad una persona in particolare. In passato all’interno del profilo di Francesco Bettuzzi, nonché ex compagno della conduttrice, era apparso un aereo e accanto un cuore bianco.

Una strana coincidenza che i fan hanno legato al messaggio misterioso che Elisabetta ha ricevuto in questi ultimi giorni. Sarà davvero lui l’uomo che la conduttrice dovrà incontrare il 28 agosto alle ore 18, non ci resta che aspettare questa fatidica data.