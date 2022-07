Elisabetta Gregoraci: la gaffe commessa durante la conduzione di Battiti Live

L’estate è ormai arrivata e con essa i programmi musicali estivi. Tra i tanti è tornato sul piccolo schermo anche Battiti Live, il programma musicale più amato di sempre condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. In queste ultime ore la conduttrice si è resa protagonista di un gossip riguardo il programma che sta facendo il giro del web.

Elisabetta Gregoraci ha commesso una gaffe durante la conduzione di Battiti Live. Tutti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare lo scivolone che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha commesso nei confronti di Alvaro Soler. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Nel presentare il cantante pare che la showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore abbia commesso un errore. Elisabetta Gregoraci, infatti, avrebbe pronunciato il cognome del cantante in maniera sbagliata. La conduttrice ha presentato Alvaro Soler come Alvaro ‘Soleil’.

Sicuramente si è trattato di un errore di pronuncia, anche se molti pensano che la showgirl si sia confusa in realtà con il nome di Soleil Sorge, una delle protagoniste indiscusse delle cronache rosa di questi ultimi tempi. Una gaffe, dunque, che non è passata per niente inosservata agli occhi dei presenti.

Elisabetta Gregoraci e il ritorno di Battiti Live: tutte le novità del programma

Anche quest’anno Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri sono stati confermati per la conduzione della nuova edizione di Battiti Live. Il programma è molto amato dai telespettatori del piccolo schermo i quali si chiedono se ci saranno novità in questa nuova edizione.

Dopo la conferma della sua presenza nel programma, la showgirl ha espresso tutta la sua gioia. Anche i suoi fan e i telespettatori più fedeli della trasmissione sono rimasti contenti nel sapere che anche quest’anno, al timone del programma, c’è ancora una volta l’ex gieffina insieme al collega di sempre Alan Palmieri.