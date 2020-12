Nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì con tantissime emozioni e un eliminazione quasi inaspettata: quella di Enock, certamente uno dei personaggi più amati di questa edizione. Tra i protagonisti di serata c’è stata ovviamente lei: Elisabetta Gregoraci. La splendida showgirl riesce sempre a colpire il pubblico del GF Vip per i suoi look incredibili e anche ieri ha fatto centro: abito da capogiro, meraviglioso. Ma siete curiosi di conoscere ulteriori dettagli su quel capo?

Fonte: Mediaset

Più che un abito quello indossato da Elisabetta potremmo definirlo mini-abito dalla scollatura profonda e ornato di una cascata di cristalli lucenti nella parte superiore. Un completo che ha messo in risalto la sua forma fisica magnifica e il suo elegante portamento con l’aggiunta di tacchi a spillo e un paio di orecchini. L’abito è firmato Elisabetta Franchi e costa 459 euro. Va peggio per le scarpe che ha indossato che sono firmate Gucci e costano 650 euro.

Intanto però lo scontro avvenuto tra la Gregoraci e Giulia Salemi ha diviso il gruppo in due fazioni. Da un lato c’è la Salemi che si è rifugiata tra le braccia di quelle che per lei sono i punti di riferimento nel reality. Parliamo di Dayane Mello, con la quale si conosceva già, ma anche con Rosalinda Cannavò, Maria Teresa Ruta e Selvaggia Roma. Dall’altra Elisabetta che sembra aver trovato dalla sua parte solo l’appoggio di Stefania Orlando con la quale si è confidata.

Fonte: Mediaset

“Giulia in realtà vuole continuare a parlare di questa storia e in continuazione. Stamani alle 5 ci siamo incontrate, lei mi ha detto che il pomeriggio mi avrebbe voluto parlare. In realtà non è mai venuta da me, ma ha continuato a parlarne con le altre. Io la vedo”.

Ma non è tutto perché Elisabetta Gregoraci ha continuato a confidarsi esprimendo la sua delusione per l’allontanamento anche di Dayane e di Rosalinda confessando di sentirsi isolata.