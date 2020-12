Nella casa del GF VIP diversi sono i concorrenti che, saputo del prolungamento del reality, hanno deciso di abbandonare o meglio ritirarsi. Tra di loro c’è anche Dayane Mello, la quale nel corso della notte si lamenta e attacca la redazione. La modella si sfoga e dice: “Non continuo, non ce la faccio. Non voglio dire che mollo qui, piuttosto che rinuncio a questo prolungamento. Per me sono cose ben diverse. Ho bisogno di rivedere la mia bambina”.

Dayane si scaglia anche contro la redazione, la modella si sente messa da parte. Per lei non ci sono sorprese e spiega alla sua amica del cuore che ormai trova il programma poco stimolante.

La sua posizione, secondo la modella, è ben diversa da quella dei suoi compagni. Ad esempio, Enock ha ricevuto più volte delle sorprese; ha parlato con i suoi genitori, con la fidanzata e con il fratello. Maria Teresa Ruta è stata in contatto con il suoi compagni, si è incontrata con il figlio Gian Amedeo.

Le sue parole in merito sono state:

“Io capisco che dite che non fanno preferenze. Però voi dovete capire anche me. Perché sai, io faccio una puntata di tre ore e mi dico ‘o mi butto nel gioco e litigo e sparo un sacco di cose’, però non mi hanno fatto mai sorprese. Io voglio vedere qualcuno e non l’ho mai visto. Questa cosa non è più stimolante. Mi hanno passato un video di tre secondi e non riesco a vedere niente. Ad Enock, cavoli, solo perché hanno visto lui debole e che è un ragazzo che non ha mai fatto televisione”.

Sono in molti che, nonostante tutto, non credono che la modella voglia veramente abbandonare il GF Vip, ma piuttosto attirare l’attenzione su di sé. Non ci resta che attendere e vedere come va a finire.