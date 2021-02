Elisabetta Gregoraci, avete visto com’era vestita a Verissimo? Ecco il costo del suo outfit

Lo scorso sabato Elisabetta Gregoraci è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. La showgirl calabrese si è presentata in studio insieme a sua sorella Marzia, di due anni più piccola. Per Marzia era la primissima volta in uno studio televisivo e il pubblico è rimasto basito dal vedere quanto le due si somiglino.

Fonte: Mediaset

Elisabetta ha parlato del rapporto speciale che la lega a Marzia sin da quando sono piccole. Poi nel corso della chiacchierata inevitabile non parlare della storia con Flavio Briatore con voci che parlano di un clamoroso ritorno di fiamma tra i due. A tal proposito la Toffanin ha chiesto lumi sulla vicenda alla diretta interessata. La risposta è stata piuttosto perentoria e dovrebbe chiudere la questione:

“Io mi diverto a leggere queste cose. Con Flavio abbiamo un bel rapporto e siamo comunque una famiglia perché abbiamo nostro figlio, però non siamo mai tornati insieme. Ma capisco perché escono queste cose, fa parte del mio personaggio. Quando sei così tanto chiacchierata si dicono spesso tante cose”.

Elisabetta Gregoraci, ecco quanto costava il suo outfit

Ma oltre alle dichiarazioni rese da Elisabetta, i telespettatori a casa non hanno potuto non notare lo splendido vestiario che la calabrese ha sfoggiato in studio. Elisabetta Gregoraci indossava una camicetta rosa in twill di seta ed un pantalone “Skinny” coordinato a vita alta. Sono tantissime le sue fan che si sono chieste dove avesse preso i capi d’abbigliamento e quanto costassero.

A rispondere ci ha pensato la pagina Instagram Closet Italy che ha svelato come entrambe le sorelle Gregoraci indossassero abiti firmati Elisabetta Franchi. Per quanto riguarda la più nota delle sorelle Gregoraci, la camicetta ha un costo di 199,50 euro ed il pantalone di 160,30 euro. Più costosa la camicia bianca della sorella per la quale ci vogliono la bellezza di 309,00 euro. Una cifra niente male.