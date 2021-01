Elisabetta Gregoraci incantevole al GF Vip con l’abito fucsia che è ricercatissimo on line. Sapete quanto costa, però? Una fortuna!

Elisabetta Gregoraci è un vero schianto in fucsia. Il prezzo dell'abito non è però per i comuni mortali!

Sono passati quasi due mesi da quando Elisabetta Gregoraci ha lasciato il Grande Fratello Vip. Eppure, la showgirl di origini calabresi rimane tuttora una delle protagoniste del reality. Lo attesta una considerazione: in ogni puntata Alfonso Signorini la tira in ballo, spedendola pure dentro la Casa più spiata d’Italia. A differenza di tanti ex co-inquilini, viene puntualmente interpellata.

Elisabetta Gregoraci: corpetto-camicia sbottonatissimo

Di settimana in settimana Elisabetta Gregoraci ammalia il pubblico con i suoi look, uno più sensazionale dell’altro, degni di una vera e propria icona fashion, qual è in effetti. Venerdì 29 gennaio, ad esempio, ha indossato un abito fucsia con il corpetto-camicia, portandolo sbottonatissimo, così da porre in risalto il décolleté.

Capo griffato Giorgia Arcidiacono

Ancora una volta Elisabetta Gregoraci ha sedotto i telespettatori di Canale 5. Nel 35esimo appuntamento in prima serata ha indossato un capo fucsia griffato Giorgia Arcidiacono. Di per sé già una notizia, in quanto l’ex lady Briatore ha manifestato costantemente la predilezione per le collezioni di Elisabetta Franchi.

Non stavolta: il modello sfoggiato prevede il corpetto camicia con le maniche a sbuffo e dei bottoni in madreperla sul davanti, mentre la gonna è a pieghe. Il prezzo di questa meraviglia? Sul sito ufficiale del brand è venduto a 750 euro.

Il “segreto” anti incidente hot

Elisabetta Gregoraci l’ha portato sbottonato fin sotto al seno, mettendo in risalto il décolleté esplosivo. Come ha scampato il rischio incidente hot? Certe inquadrature hanno svelato un piccolo “segreto”: all’interno dell’abito aveva un micro reggiseno nero “invisibile”, che teneva fermo il corpetto.

Elisabetta Gregoraci: sandali Casadei

I dettagli di lusso hanno, ovviamente, completato il look di EliGreg. Oltre ai consueti braccioli preziosi in oro e diamanti, ha calzato dei sandali di alta gamma. Trattasi di un paio in argento e pvc con il cinturino intorno alla caviglia e un vertiginoso tacco largo. Appartenente alla collezione Casadei Primavera-Estate 2018 costa circa 450 euro.