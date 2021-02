Elisabetta Gregoraci, chi è l’uomo misterioso? Nuovo flirt

Dopo la sua uscita dal GF Vip, Elisabetta Gregoraci è sempre rimasta sotto i riflettori. Ora a far discutere è l’identità del suo accompagnatore misterioso. Molti pensavano si trattasse di Alessandro Benetton, dopo le foto pubblicate sulle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. A quanto pare questa notizia ha avuto una forte smentita.

La persona al fianco di EliGreg, qualche giorno fa, a Cortina era semplicemente un uomo dai tratti molto simili a quelli di Benetton. Questo riapre il mistero di chi sia l’uomo della Gregoraci. Ormai tutti cercano anche il minimo indizio o dettaglio che possa svelare l’arcano. Ma a quanto pare l’identità deve rimanere un segreto e tutti mantengono un religioso silenzio al riguardo.

Eppure i più informazioni sono certi che EliGreg abbia iniziato un flirt con qualcuno. Per fortuna c’è Dagospia che ci rivela i retroscena dei segretucci dei Vips. Nel sito si rivela che il flirt è iniziato a Cortina: la Gregoraci è stata ospite di quest’uomo misterioso. Ma a quanto pare Elisabetta ha più di un pretendente. Ci sarebbe anche “un procuratore sportivo di Parma”. Sempre a quanto riporta Dagospia, il nuovo flirt della Gregoraci sarebbe con un imprenditore.

Insomma, un classico per Elisabetta Gregoraci dopo il re degli imprenditori, Flavio Briatore. Finora non ci sono state notizie dalla diretta interessata, che potrebbe smentire o confermare in ogni momento. Insomma, dal GF Vip EliGreg è stata sempre al centro del gossip, ma gran parte di questo sono stati smentiti dai lei stessa.

Per cominciare, gran parte dei chiacchierati ex della donna sono stati smentiti. Per di più, non esistono foto o prove, baci né nulla di compromettente che provino la teoria del nuovo flirt dell’ex di Briatore. Solo rumors che corrono come il vento, ma forse prima o poi qualcosa verrà fuori.