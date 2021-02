Nuovo look per Flavio Briatore, lo scatto sui social in cui sembra avere 20 anni in meno

Nuovo look per Flavio Briatore. L’imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregoraci fa un salto dal parrucchiere e ne esce con un taglio di capelli che lo ringiovanisce di 10 anni. Non è potuta mancare la condivisione del nuovo look sui social che ha permesso all’imprenditore di ricevere molti complimenti.

Flavio Briatore ringiovanito di 10 anni. L’imprenditore ha infatti deciso di cambiare completamente look e si mostra sui social con un nuovo taglio di capelli che ha fatto fare all’uomo il pieno di like e complimenti sulla sua pagina social.

Infatti, l’imprenditore si mostra su Instagram con un taglio di capelli nuovo e con la barba più corta. Un cambio di look che lo ha ringiovanito e che non è passato inosservato ai suoi fan che lo hanno lodato di complimenti. Tra i tanti commenti positivi sul nuovo look di Flavio Briatore possiamo leggere:

Hai tagliato 10 anni, non solo i capelli.

E ancora:

Stai bene.

Wow.

Sembra quindi che il nuovo look che l’imprenditore ha sfoggiato sui social sia piaciuto davvero a tutti i suoi followers.

Flavio Briatore: ritorno di fiamma con Elisabetta Gregoraci?

Da giorni si vocifera di un ritorno di fiamma tra Flavio Briatore e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. A far insorgere i dubbi ai fan della coppia sono stati tutti i momenti dei due passati insieme. Fra questi, il compleanno della showgirl la quale è stata raggiunta a Roma dall’ex marito con il suo jet privato.

Tuttavia, però, è intervenuta la stessa Elisabetta che ha smentito tutte le voci riguardo il presunto ritorno di fiamma con l’ex marito e imprenditore Flavio Briatore. Infatti, la conduttrice di Battiti Live ha dichiarato che tra lei e l’ex marito ci sia una semplice amicizia, oltre che il mantenimento di rapporti pacifici soprattutto per il figlio Nathan Falco, al quale i due non vogliono far mancare il senso della famiglia.