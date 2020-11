Elisabetta Gregoraci, all’interno della casa del GF Vip, è sicuramente uno dei personaggi più discussi. Sono state già tantissime le occasioni in cui la concorrente è stata al centro delle polemiche e delle attenzioni. Ma ora arriva il grande scoop, che lei stessa rivela: Flavio Briatore le avrebbe chiesto di nuovo la mano in matrimonio.

Ma come è emersa questa scottante notizia? Flavio ed Elisabetta sono stati sposati per molti anni, per la precisione dal 2008 al 2017. I due hanno anche sigillato la loro unione con la nascita di un figlio: Nathan Falco. La loro storia è stata sicuramente un capitolo importante nella vita di entrambi, infatti spesso la Gregoraci, nelle prime settimane del soggiorno al GF Vip, ha parlato del suo ex marito, sia nel male che nel bene.

Spesso, ad esortare questi racconti, c’era anche l’incalzante curiosità dei coinquilini. Di recente però, anche Briatore è tornato a parlare della sua ex moglie, attraverso una lettera in cui ricorda molti dei bei momenti vissuti con Elisabetta. Lo scritto è stato anche letto in una diretta del GF Vip. Insomma, è palese l’affetto che i due nutrono ancora l’uno per l’altra.

Forse proprio il rievocare tutti questi splendidi ricordi ha portato la nascita di questo pettegolezzo che, ormai, ha fatto il giro di Twitter e del Web. Infatti, è ormai su tutti i social il video in cui Elisabetta Gregoraci ha rivelato che Briatore le avrebbe chiesto di risposarla.

Elisabetta riposava tranquillamente nel giardino della casa. Giulia Salemi, Andrea Zelletta e Francesco Oppini erano seduti insieme a lei, e chiacchieravano in tranquillità. Ed è proprio in quel momento che la showgirl ha pronunciato le fatidiche parole: “Mi ha richiesto di sposarlo dopo il lockdown”.

La reazione di tutti i presenti è, ovviamente, allibita e sorpresa. Oppini, incuriosito, ha esclamato: “Davvero?“, mentre la Salemi, sconvolta, ha chiesto: “Mi sento male! Tu hai detto no?“. Rimane ancora un dettaglio da capire: quale è il punto di vista di Flavio Briatore su questa faccenda? Attendiamo notizie. Elisabetta Gregoraci; arriva il grande scoop, lei stessa rivela: Flavio Briatore le avrebbe chiesto di nuovo la mano in matrimonio