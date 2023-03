Elisabetta Gregoraci e la dedica commovente per la mamma scomparsa

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più famose in Italia. È stata sposata per anni con Flavio Briatore e da quel matrimonio è nato il figlio Nathan Falco. Poi le strade dei due si sono divisi ed oggi Elisabetta fa coppia con Giulio Fratini.

C’è un episodio accaduto nella vita di Elisabetta che l’ha segnata profondamente. Stiamo parlando della scomparsa della mamma Melina venuta a mancare nel 2011 a causa di un brutto male. Ogni anno per Elisabetta il 4 marzo è un giorno triste perché è il giorno del compleanno della mamma.

Credit: Instagram

Anche quest’anno la showgirl calabrese ha voluto ricordarla con un lungo post pubblicato su Instagram.

“Oggi è un giorno importante, sei nata tu,Il Mio Tutto. Mi manchi come l’ aria e spero, anzi ne sono sicura, che ti staranno festeggiando come meriti. I tuoi nipotini sono sempre più belli. Nathan e’ diventato un gigante, i primi approcci con le ragazzine, non lo riconosceresti.. Gabriel un bambino super sensibile, proprio come te ..e poi c’è la piccola peste, Ginevra, la donnina di casa ! Marzia una donna fortissima, le manchi molto e per noi rimane la piccola di casa.. poi c’è Papà, sei stata il grande amore della sua vita ! TI AMIAMO TANTO, (…) Sei il mio esempio, il mio punto di riferimento! Mi manchi Mamma!” – ha scritto sui social.

Il post ha ottenuto tantissimi like e diverse persone hanno commentato facendo arrivare ad Elisabetta tutta la loro vicinanza. Tra i tanti che l’hanno commentato inviandole il loro calore vi sono anche Manila Nazzaro, Eleonora Pedron ma tanti altri colleghi e fan hanno commentato.

Anche la sorella di Elisabetta Marzia ha commentato il post con un commento molto toccante. “Manchi come l’aria! Ti amiamo tanto mammina mia. Sei il nostro esempio e la nostra forza” – ha scritto.