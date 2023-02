Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore i nomi di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Stando infatti a quanto emerso, pare che la coppia stia vivendo un periodo di profonda crisi che ha causato la separazione. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

Dopo cinque anni d’amore la storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso potrebbe essere giunta al capolinea. In queste ore, infatti, stanno diventando sempre più insistenti le voci secondo cui gli ex protagonisti di Temptation Island stiano vivendo un periodo di profonda crisi. Questo è quanto rivelato sulla coppia:

L’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, legati da cinque anni, sarebbe arrivato al capolinea. Alcune persone vicine all’ex Miss Italia, con cui lei si sarebbe confidata in questo periodo difficile, hanno spifferato a ‘Today’ che la rottura sarebbe dietro l’angolo, parlando di una “crisi insanabile.

E, continuando, in merito alle voci sulla separazione tra l’ex gieffina e l’ex calciatore è stato aggiunto:

Ipotesi che in effetti coinciderebbero con la reciproca assenza dai social. Da tempo i due non si vedono insieme e a quanto pare sarebbero diminuite sempre più drasticamente anche le trasferte di lui. Scavando a fondo, qualcuno si è sbilanciato assicurando che la relazione e già finita da settimane. Entrambi starebbero evitando di fare annunci ufficiali per una questione di privacy.

Nonostante in queste ultime ore il gossip sta diventando molto insistente, c’è da dire che non è arrivata nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Al momenti, dunque, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno deciso di non esporsi e di rimanere in silenzio riguardo lo scoop tanto chiacchierato.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se gli ex protagonisti di Temptation Island proveranno a chiarire quanto emerso dalla cronaca rosa in modo da fare chiarezza su questa vicenda tanto chiacchierata.