Elisabetta Gregoraci disavventura nella notte. Inevitabile l’intervento dei pompieri

Elisabetta Gregoraci ha deciso di uscire dal del GF Vip, ma a quanto pare non è l’unica casa da cui è rimasta chiusa fuori. Disavventure nella notte. EliGreg ha regalato ai suoi fans uno spettacolo a dir poco esilarante. Probabilmente neanche all’interno della casa ha mai fatto divertire così tanto il pubblico.

Ieri è andata in onda la nuova puntata del reality ed Elisabetta era immancabilmente presente in studio. Finite le riprese, la Gregoraci si è dilungata nel fare una diretta instagram con Francesco Opini ed Enock. Una volta arrivata alle porte del suo Palazzo, però, Elisabetta ha fatto una pessima scoperta: la porta non accennava ad aprirsi. EliGreg, data l’ora tarda, ha subito cercato aiuto, prima tra i suoi followers e dai suoi ex compagni d’avventura.

Il tutto è stato ripreso in una diretta:

“Volete lo scoop? Sono fuori da casa mia, non funziona la chiave, sono rimasta fuori ragazzi. Sono rimasta fuori, non si apre la porta di casa mia. No ragazzi cosa devo fare? Vi giuro non si apre. Sono bloccata, no, non è Briatore che ha cambiato la serratura. Vi pare che alle 2 e mezza di notte rimango bloccata? Qualcuno che venga ad aiutarmi”.

Chiede tra il disperato e il divertito la Elisabetta Gregoraci. Non riuscendo a sbloccare la situazione, Elisabetta chiede ancora aiuto agli altri ex gieffini: “Ho fatto questa diretta per voi, ma adesso ho un altro problema io, sono rimasta chiusa fuori. Fra, Enock venite ad aiutarmi? Dite di tirare avanti e indietro? Provo ma non sta funzionando, non si apre”.

Insomma, una nottataccia. Elisabetta non sa proprio come fare, passa al vaglio le varie soluzioni, ma nessuna sembra soddisfacente. L’idea della Gregoraci era quella di svegliare qualcuno all’interno del palazzo, ma anche quella sembra essere fallimentare. Infatti, La Gregoraci spiega, ancora in diretta:

“Adesso sveglio qualcuno e mi faccio aprire dalla portiera. Però si arrabbia sono le 2 e mezza di notte. Qualcuno venga a salvarmi. Invece di fare la pazza in diretta, forse è il caso che chiami qualcuno. Stasera mi tocca dormire sul pianerottolo. Ok forse è meglio che chiami i vigili del fuoco. Chiamo i pompieri no? Dite che prima è meglio che svegli la portiera?”

Alla fine, la Gregoraci ha trovato finalmente aiuti da parte dei vigili del fuoco, che prontamente sono corsi a soccorrerla. Certo non è stata una cosa rapida e indolore, considerando che EliGreg è rimasta sul pianerottolo almeno un’ora prima di poter finalmente entrare in casa. Ma tutto bene quel che finisce bene, e quasi alle 3:45 del mattino Elisabetta ha annunciato di aver raggiunto casa sua condividendo con i suoi followers l’immagine della sua classica tazza di latte e biscotti, prima di dormire.