Francesco Oppini e il rapporto con Tommaso Zorzi: “Cosa mi ha detto la mia fidanzata”

Era uno dei concorrenti più amati della casa del Grande Fratello Vip, ma ora Francesco Oppini ha deciso di tornare alla sua routine. Non mancano però le ospite nei salotti televisivi: il primo fra tutti da Silvia Toffanin a Verissimo.

La conduttrice ha cercato di tirar fuori i sentimenti di Francesco Oppini, non solo ripercorrendo il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, ma anche facendogli domande dirette.

Ovviamente, non è mancato il riferimento al rapporto speciale che si è creato con Tommaso Zorzi. Amici, fratelli e per l’influencer anche qualcosa di più. Il figlio di Alba Parietti ha svelato cosa pensa di questa storia:

Come ho intenzione di gestire la situazione dopo la sua dichiarazione? La gestirò in modo molto naturale e semplice come gli ho detto. La gestirò da amico, perché io posso capirla questa cosa, non può accadere solo in una situazione omosessuale.