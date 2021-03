Elisabetta Gregoraci e il ricordo straziante: “Mi manchi”

Un giorno importante per Elisabetta Gregoraci, per quanto straziante. La showgirl calabrese ha pubblicato un toccante ricordo sul suo profilo Instagram, la donna ha deciso di omaggiare la sua mamma prematuramente scomparsa a causa di una malattia.

Elisabetta Gregoraci aveva parlato della mamma anche durante la sua esperienza al Grande Fratello VIP, l’ex moglie di Flavio Briatore si è commossa ogni qualvolta un vippone riceveva la sorpresa della propria madre. Oggi, la showgirl ha reso gli occhi dei fan lucidi.

Sul profilo social, con tanto di foto inedite, Elisabetta Gregoraci ha scritto una dedica bellissima:

Buon compleanno mamma. Oggi è il tuo compleanno, la tua festa. Mi manchi molto, moltissimo e non c’è giorno e istante che io non ti pensi, sei sempre con me e dentro di me. Devo essere sincera, tutte le volte che sento la parola mamma non riesco a trattenere le lacrime e la mia immensa tristezza. Il tempo aiuta, aiuta a convivere con questo immenso dolore ma il vuoto che hai lasciato e’ impossibile da colmare. Ti amo mamma, auguri dalla tua Eli ❤️

Elisabetta è legatissima alla sua famiglia, il papà è venuto anche a trovarla anche negli studi di Cinecittà. Per non parlare della sorella Marzia con la quale ha un rapporto insostituibile.

Le due si sono unite ancor di più dopo la scomparsa della mamma dovuta ad una brutta malattia. Anche il padre non ha mai fino in fondo superato il lutto. Per questo la showgirl è così legata alla famiglia e ha deciso di abbandonare la casa per tornare dal suo piccolo Nathan Falco. La Gregoraci lo sa, certi momenti con la famiglia proprio non possono tornare.