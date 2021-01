Flavio Briatore posta un video di Nathan Falco con il copricapo arabo. Ma un dettaglio fa infuriare i fan

Capodanno a Dubai per Flavio Briatore in compagnia di suo figlio Nathan Falco nato dalla relazione con Elisabetta Gregoraci. Grande assente proprio la showgirl che è rimasta a Roma per presenziare all’ultima puntata dell’anno del Grande Fratello Vip. Ma la Gregoraci è volata da loro poche ore dopo e infatti lei stessa ha annunciato che non sarà in studio nella puntata di questa sera 4 Gennaio in onda su Canale 5.

Fonte: Mediaset

Briatore ha postato una serie di foto su Instagram in compagnia di suo figlio. Ufficialmente l’imprenditore è a Dubai per affari visto che ha da poco aperto un nuovo Billionaire proprio in terra araba. “Primo giorno del nuovo anno. Che il 2021 possa essere un anno migliore e più sereno per tutti” – ha scritto sotto la foto in compagnia di suo figlio. Ma poco dopo lo stesso Briatore ha postato un video dove si vede un uomo aiutare Nathan a indossare il tipico turbante del luogo. “Falco indossa lo stile di hamdanya” – si legge nella didascalia.

Ma nel video i fan non hanno potuto non notare un particolare importante. L’uomo che gli sta mettendo il turbante è vicino al piccolo e non indossa la mascherina. “L’uomo che gli sta mettendo il copricapo non indossa la mascherina”. E ancora: “Non si può, è pericoloso” – si legge nei commenti dei fan. In ogni caso il video ha fatto il giro del web. Nathan Falco, con oltre 132mila follower in pochi mesi dal suo sbarco su Instagram, è già diventato un piccolo influencer.

Fonte: Instagram

Durante la permanenza di Elisabetta Gregoraci nella casa del grande fratello vip, pare che il bambino abbia molto risentito delle voci che circolavano sul conto della mamma a causa della sua storia con Pierpaolo Petrelli. Per questo voci pare che il bambino sia stato preso molto in giro a scuola tanto che Flavio Briatore ha deciso di portarlo fuori dall’Italia a Dubai, ma Briatore ha smentito che il motivo del viaggio fosse questo e ha detto che ha deciso di portare con sé il bambino perché la mamma era già lontana e lui doveva partire per lavoro e non voleva che Nathan rimanesse da solo.