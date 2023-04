A Domenica In Elisabetta Gregoraci parla della mamma scomparsa qualche tempo fa. Il lutto è ancora profondo, perché le due donne erano molto legate. Il ricordo nel salotto televisivo di Mara Venier ha commosso sia la conduttrice televisiva e tutti gli spettatori a casa, che poi hanno anche commentato sui social per mostrare vicinanza alla soubrette italiana.

Elisabetta Gregoraci, ospite della puntata di Domenica In condotto da Mara Venier, ha parlato della sua carriera, di come ha iniziato, e del suo rapporto con la famiglia. Famiglia che le ha permesso di rimanere sempre con i piedi per terra.

In particolare, Elisabetta Gregoraci ha parlato del rapporto con la madre, che amava più di ogni altra cosa al mondo. Purtroppo, a causa di una patologia che non le ha dato scampo, ha lasciato i suoi cari 12 anni fa.

Dico sempre che non voglio piangere e poi… Ma sai che non passa? Nel senso che dicono che il tempo aiuta, ma quando vedo le foto o quando ci sono delle ricorrenze… Quel giorno lì sto sempre male. La prima volta che si è ammalata aveva 37 anni, quindi ha fatto tutto un percorso, ma è pazzesco. Non passa.

Queste le parole della showgirl a Domenica In. Mara Venier prima le ha fatto vedere un video e poi lei non è riuscita a trattenere le lacrime. La mamma le ha anche dato una forte mano con il figlio Nathan.

Elisabetta Gregoraci e la mamma scomparsa, un lutto che non passa

Purtroppo la nonna ha goduto poco Nathan, visto che aveva solo un anno quando se n’è andata.