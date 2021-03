Elisabetta Gregoraci e Leonardo Di Caprio: le foto che stanno impazzando sul web. Cosa c’è dietro?

Sta spopolando lo scatto che ritrae Elisabetta Gregoraci in compagnia di Leonardo Di Caprio

Reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé. Dopo il presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore, tempestivamente smentito, spuntano delle foto che ritraggono la showgirl in compagnia di uno dei divi di Hollywood più amati, Leonardo Di Caprio.

Gli scatti che ritraggono i due insieme stanno ormai facendo il giro del web. In verità, la showgirl Elisabetta Gregoraci non ha mai smentito la presunta amicizia con l’attore di Hollywood Leonardo Di Caprio. Ed oggi è diventato virale uno scatto che ritrae la regina di Battiti Live in compagnia con il divo che tutte amiamo.

La presunta amicizia tra la showgirl e l’attore era emerso durante la sua avventura al Grande Fratello Vip. Infatti, Elisabetta Gregoraci non ha smentito il legame di amicizia con l’attore e non ha fatto segreto di averlo avuto come ospite nella sua dimora a Montecarlo. Durante le rivelazioni fatte nel reality show era stato Cristiano Malgioglio a stuzzicarla riguardo la vicenda.

Ad oggi, gli scatti che stanno facendo il giro del web non possono altro che confermare ciò che è stato rivelato da Elisabetta Gregoraci. Dunque, la showgirl sembra proprio che abbia un rapporto di amicizia con l’attore di Hollywood. A dimostrazione di ciò, gli scatti che sono diventati virali e che ritraggono i due insieme ma non da soli.

Infatti, insieme a loro è presente anche l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, l’imprenditore Flavio Briatore. Tutto ciò ha scatenato la curiosità dei fan della showgirl. Questi, infatti, si sono interrogati sulla conoscenza dell’imprenditore e di Elisabetta con Leonardo Di Caprio. Ci svelerà qualcosa di più la Gregoraci in merito alla vicenda? Staremo a vedere.

Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello Vip

L’avventura al Grande Fratello Vip è finita prima del tempo ma Elisabetta Gregoraci rimane senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa quinta edizione del reality. Dopo aver detto definitamente addio al programma, è tornata alla normalità insieme al figlio Nathan Falco.

Tuttavia, non è mancato il gossip, soprattutto riguardo la sua vita privata. Si è parlato molto del presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore, smentito immediatamente dalla showgirl. La Gregoraci, infatti, ha dichiarato di aver mantenuto ottimi rapporti con l’ex marito soprattutto per tenere unita la famiglia che i due hanno creato.