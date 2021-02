Sapevate che Cristiano Malgioglio ha tre figli? Lo showman ha finalmente svelato i loro nomi

Cristiano Malgioglio è tra i personaggi più in vista del piccolo schermo italiano. La sua fama è dovuta alle varie apparizioni in tv, che hanno dato modo al pubblico di affezionarsi al personaggio e conoscerlo a fondo. Con i suoi aneddoti, ci ha raccontato molto di sé, ma nonostante la sua esuberanza, spesso preferisce mantenere alcuni aspetti della sua vita privati.

Ad oggi Cristiano è dichiaratamente omosessuale, ma in passato ha avuto varie relazioni con donne di spettacolo. Oggi Cristiano rivela di aver avuto il dono della paternità. Abbiamo tutti i dettagli della vita di Malgioglio grazie ad un’intervista che lui stesso ha concesso, diversi anni fa, a Novella 2000. Ai microfoni del magazine, Cristiano ha raccontato tutto di sé, senza segreti. È proprio in quell’occasione che il vip ha rivelato la sua paternità.

A quanto pare Cristiano Malgioglio ha ben tre figli, di cui non aveva mai fatto parola in precedenza. È sorprendente come lo showman sia riuscito a mantenere questo segreto nonostante l’epoca in cui viviamo, che rende la fuga di notizie rapidissimi grazie ai social networks. Eppure, Malgioglio ci è riuscito, ed è solo con questa intervista che veniamo a scoprire che il vip mantiene ben 3 bambini cubani. I nomi? Omara, William e Ricardo, tre fortunati ragazzi che ricevono l’aiuto di Cristiano.

Malgioglio rivela di essere particolarmente affezionato a Omara, pur interessandosi nella vita di tutti e tre. Ecco cosa dichiarò nell’intervista: “Le sono molto legato. Seguo anche altre due creature: William e Riccardo. Vivono tutti e tre a Cuba. Sì, ho tre figli a distanza. E’ stata una scelta che ho fatto tanti anni fa, ma non l’ho mai pubblicizzata.

“Ora sono adulti, sono fiero di averli aiutati a crescere. Li ho adottati, ma li considero figli miei. Vado spesso a Cuba per incontrarli”. Insomma, Cristiano dimostra di avere un cuore grande, così grande da accogliere tre ragazzi nella sua vita, amandoli come fossero i suoi.