Ormai è sicura, Elisabetta Gregoraci se ne vuole andare dalla casa del Grande Fratello Vip. Dopo che Alfonso Signorini ha comunicato che il programma si prolungherà fino a febbraio, la donna ha preso la sua decisione.

Dopo essere andata in confessionale dagli autori del programma, Elisabetta Gregoraci ha confermato di voler abbandonare il gioco. Se lascerà dopo il 7 dicembre infatti, la sua partecipazione non verrà considerata come un abbandono.

In questo modo la donna adempierà agli obblighi presi quando ha firmato il contratto, senza dover scendere a nessuna penale. Poco dopo, ha parlato con Pierpaolo Pretelli, con il quale ha avuto l’ennesima discussione.

Poi magari esco e neanche ci parliamo, queste cose vanno pensate. Lo sai che vado via sicuro, che sia per il pubblico o meno io esco per quello che sai.

Con tono amareggiato poi, ha aggiunto di voler far pace con il ragazzo a tutti i costi. Ma ora che lei abbandonerà la casa, riuscirà il loro amore a fiorire?

Io sono venuta a parlare, volevo fare pace. Ieri sera non riuscivo a dormire per colpa tua. Sono di cattivo umore quando litigo con te. Volevo sistemare le cose, ma eri arrabbiato. Parli con tutti e non parli con me. Ci sono rimasta male.

Dopo le confessioni a cui Pierpaolo si è mostrato piuttosto scostante, la donna ha alzato il tiro ricordandogli che sono davvero gli ultimi giorni insieme. Il gieffino incredulo ha chiesto di nuovo la conferma dell’abbandono, la donna ha così risposto: