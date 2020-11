Questa mattina un aereo per Elisabetta e Pierpaolo ha sorvolato la casa. La scritta manda in crisi Giulia Salemi

Non mancano le polemiche e i confronti in questo reality. Da poche ore in casa c’è anche una certa tensione dettata dalla gelosia di Elisabetta Gregoraci contro Giulia Salemi. È di questa mattina l’aereo che ha sorvolato la casa del GF Vip per la Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. La scritta però manda in crisi Giulia Salemi. Un aereo che di sicuro è stato mandato dai fan della coppia per la loro amicizia speciale.

Infatti c’è un corposo numero di fan che si appassiona giorno per giorno e di volta in volta al vicende della neo coppia. Anche se l’ex velino e l’ex di Briatore non hanno di fatto mai avuto un contatto fisico, i fan sostengono la loro amicizia speciale e attendono che si trasformi presto in qualcosa di più.

Arriva un messaggio per loro ma il suo contenuto manda letteralmente in crisi Giulia Salemi. Sullo striscione si legge: “Elisabetta e Pierpaolo, non cancellate 70 giorni di emozioni. Giulia be quiet”. L’influencer con il naso all’insù osserva esterrefatto il messaggio.

L’arrivo dell’aereo ha esaltato gli animi di Pretelli e la Gregoraci l’ex velino però continua ad osserva la reazione della Salemi e divertito si lascia sfuggire una risata. Non dimentichiamo che solo pochi giorni fa proprio Pierpaolo Pretelli aveva rivendicato la sua posizione e l’oggettività di di essere un ragazzo single e quindi pienamente libero di scegliere con serenità con chi stare.

Ma il messaggio non ha affatto divertito Giulia che come da lei stessa anticipato non vuole rifare l’errore di anni fa quello fatto con Francesco Monte. Questo GF VIP per lei deve essere spensierato ma soprattutto da single. Infatti la ragazza commenta: “Non voglio passare per la sfascia coppie. Mi sembra un déjà-vù, è un incubo che ho già vissuto e non voglio rivivere. In sto in egual modo con tutti. Ho la coscienza pulitissima e faccio sogni sereni”.