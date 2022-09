Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con Giulio Fratini: i due non si nascondono più

L'ex concorrente del GF Vip è stata paparazzata a Milano in compagnia dell'imprenditore

In questi ultimi giorni il nome di Elisabetta Gregoraci è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. Dopo le numerose voci in circolazione riguardo la sua presunta storia d’amore con l’imprenditore Giulio Fratini, l’ex gieffina non si nasconde più. Ecco gli scatti che la ritraggono insieme alla sua nuova fiamma.

Non è la prima che il settimanale ‘Chi’ paparazza Elisabetta Gregoraci in compagnia di Giulio Fratini. Nelle scorse ore l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’imprenditore sono stati papazzati insieme a Milano. Negli scatti in questione, i due camminano sottobraccio sotto la pioggia mentre sorridono ai fotografi.

Questo è quanto rivelato dal noto giornale:

Eccoli a Milano, durante la settimana della moda. Tra una sfilata e l’altra lei va a cambiarsi a casa di lui, di cui ha le chiavi; poi arriva anche Fratini e dopo un po’ scendono insieme e raggiungono un’amica. La sera, però, sono di nuovo soli: si sono cambiati per andare a cena e in discoteca e quando escono dal portone, non si nascondono alla vista del nostro fotografo.

Nonostante gli scatti che confermerebbero il gossip in circolazione, i diretti interessati al momento preferiscono rimanere in silenzio e non parlare del gossip che li vede protagonisti in queste ultime settimane.

Chi è Giulio Fratini, il nuovo presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci

Giulio Fratini è attualmente rimbalzato sul trampolino del gossip per la sua relazione con Elisabetta Gregoraci. Giulio è figlio di Franco Fratini, fondatore della catena di alberghi molto gettonati “Web Hotels“. Inoltre, suo nonno, Giulio Fratini, è anche il fondatore della catena di jeans Rifle.

Suo padre, di fatto, è uno degli imprenditori più importante a Firenze: attualmente gestisce la bellezza di 9 hotels. Questa passione per il mondo delle imprese, ereditata dal nonno, è stata trasmessa fino al ragazzo, il quale si è buttato a capofitto all’interno del mondo dell’imprenditoria.