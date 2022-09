Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: continua la love story in un resort di lusso in Sicilia

La coppia è stata avvistata in un resort di lusso in Sicilia

Sono sempre più insistenti le voci secondo cui Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono ormai una coppia a tutti gli effetti. A lanciare il gossip è il settimanale ‘Chi’. Il giornale di Alfonso Signorini ha svelato un retroscena che sta facendo chiacchierare i principali giornali di cronaca rosa. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono una coppia? Secondo il giornale ‘Chi’ ormai non sembrano esserci più dubbi. Stando alle ultime indiscrezioni, la conduttrice di Battiti Live e l’imprenditore starebbero trascorrendo insieme delle vacanze da sogno in Sicilia.

C’è da dire che qualche giorno fa la coppia è stata avvistata a Noto. In questi giorni, invece, pare che i due si siano spostati un resort di lusso, sempre in Sicilia. Questo è quanto dichiarato dal giornale diretto da Alfonso Signorini a riguardo:

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumors li segnalano insieme in Sicilia, in un resort di lusso.

Al momento i diretti interessati non confermato né smentito il gossip in circolazione. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini rilasceranno delle dichiarazioni in merito al gossip che li vede protagonista in questi ultimi giorni.

Se le voci in circolazione fossero vere, i due potrebbero uscire presto allo scoperto come coppia ufficiale. Al momento, però, alla showgirl e l’imprenditore hanno deciso di vivere la loro relazione lontano dal gossip e da quella luce dei riflettori a cui sono costantemente esposti.

Ricordiamo che il nuovo presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci, Giulio Fratini, è noto al mondo dello spettacolo per essere stato l’ex compagno di Raffaella Fico e Roberta Morise. Ad oggi l’imprenditore avrebbe fatto centro nel cuore della Gregoraci la quale potrebbe aver ritrovato proprio con lui quella serenità che da tempo cercava.