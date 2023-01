Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: vacanza insieme a Dubai

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono usciti definitivamente allo scoperto. La coppia che sta insieme da alcuni mesi lo ha fatto sui loro profili social. Se fino ad oggi avevano usato un basso profilo, in occasione dei festeggiamenti del nuovo anno a Dubai, hanno pubblicato le prime foto insieme.

Fonte: web

Elisabetta dopo le vacanze di Natale trascorse in Kenya insieme al figlio Nathan e all’ex marito Flavio Briatore, è volata a Dubai per capodanno insieme a Giulio. E ieri hanno pubblicato una storia su Instagram dove si sono taggati a vicenda. A compiere il primo passo è stata Elisabetta che ha pubblicato una foto di Dubai menzionando il fidanzato.

Lui l’ha poi repostata sul suo profilo personale. Successivamente la coppia ha ricondiviso anche uno scatto in cui si vede la mano di Elisabetta in primo piano. Impossibile in questa occasione non notare l’anello con zaffiro blu che la showgirl sfoggiava. A corredo della foto la frase “happy” scritta da Elisabetta. L’anello è probabilmente uno degli ultimi regali che Giulio gli ha fatto.

Insomma ormai dopo mesi la loro relazione ha spiccato il volo e hanno deciso di uscire definitivamente allo scoperto. Nel corso di una recente intervista che Elisabetta Gregoraci ha rilasciato a Verissimo da Silvia Toffanin, la showgirl calabrese non ha voluto parlare apertamente di Giulio più per una questione di scaramanzia.

Chi è Giulio Fratini

Classe 1992, Giulio ha 12 anni in meno di Elisabetta ed è un giovane manager figlio di Sandro Fratini, proprietario di una delle aziende di moda più importanti in Italia: Rifle.

Del passato di Giulio Fratini si sa davvero molto poco eccezion fatta per la breve frequentazione con Raffaella Fico, avvenuta durante l’estate 2020, e la storia con Roberta Morise, durata un anno con tanto di convivenza a Firenze ma finita a causa di un tradimento di Fratini.