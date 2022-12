GF Vip, Raffaella Fico e la denuncia a Solei Sorge: ecco tutti i dettagli

Nel corso delle ultime ore il nome di Raffaella Fico è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rilasciato un’intervista a ‘Casa Pipol’ dove ha fatto alcune rivelazione inaspettate. Nel dettaglio, la showgirl e influencer è tornata a parlare della denuncia mossa nei confronti di Solei Sorge.

Raffaella Fico e Soleil Sorge sono state senza ombra di dubbio le concorrenti indiscusse della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Come tutti ricorderanno, tra le due influencer non c’è mai stato un buon rapporto.

A distanza di un anno, l’influencer campana è tornata a parlare di questo argomento tanto chiacchierato dai principali giornali di cronaca rosa. Intervistata infatti da ‘Casa Pipol’, Raffaella Fico ha rilevato ulteriori retroscena riguardo la denuncia mossa nei confronti della conduttrice del Grande Fratello Vip Party.

Innanzitutto la showgirl ha ricordato i vecchi tempi ed ha descritto come si è sentita quanto è tornata nella casa più spiata d’Italia. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Tornare al GF è stato più difficile di come pensassi. Da donna matura e strutturata è più complicato ambientarsi. A dire il vero mi aspettavo un’accoglienza diversa e delle persone diverse. Mi sono presa con pochi di loro. Poi con persone che a pelle non ti piacciono è difficilissimo. Io lì non andavo d’accordo con qualcuno. Ogni mattina ti trovi questa persona davanti… con l’età inizi a non sopportare certe cose. Quindi ho iniziato a viverla male chiudendomi anche. Non ho dato quello che potevo dare e ha condizionato il mio percorso questa cosa. Non sono stata me stessa al completo.

In seguito Raffaella Fico non ha potuto fare a meno di dire come stanno le cose con Soleil Sorge. A riguardo, l’ex gieffina ha detto:

La situazione con Soleil? A dire il vero nemmeno ho notato che ci fosse all’evento a cui ero la settimana scorsa. L’ho intravista a colazione forse. Ero con Alex e Delia e siamo stati benissimo. Lei non l’ho vista bene e non ci siamo nemmeno guardate. Se l’ho querelata?

Continuando, la Fico ha affermato: