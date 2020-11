Furiosa scenata di gelosia andata di scena questa notte nella casa del Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Galeotto è stato uno sguardo piccante lanciato dall’ex velino nei confronti di Giulia Salemi.

Fonte: Mediaset

Da quando è entrata la Salemi nella casa sembrerebbe che Pierpaolo sia rinato, così è quanto dice Enock. E anche la storia tra lui e la Gregoraci sembra essersi raffreddata di molti. Non che la Gregoraci non ci abbia messo del suo con dei comportamenti volti ad allontanare il Pretelli. Poi però cade in una scenata di gelosia come quella di questa notte e allora non si sa cosa vuole realmente la showgirl calabrese. Dopo che Pierpaolo è stato beccato dalla Gregoraci a guardare il fondoschiena della Salemi, ecco che l’ex moglie di Flavio Briatore lo punge per le attenzioni che rivolge alla ragazza italo-iraniana.

Ma quest’ultimo replica: “Con Giulia non c’è niente ma anche se fosse, io e te siamo solo amici, o sbaglio?”. Elisabetta Gregoraci in primis incassa la bordata ma poi ecco il litigio furibondo nella notte. La showgirl ritiene che Pierpaolo si sia infatuato della Salemi. E così lui sbotta: “Ma se io sono single e sono tuo amico, qual è il problema se guardo un c*** o no?”. La Gregoraci, in difficoltà, se ne esce con un “non me ne f*** niente”.

Fonte: Mediaset

Che tra Pierpaolo e la Salemi ci sia attrazione lo confermano anche alcune frecciatine che i due si lanciano nella casa. Solo qualche giorno fa i due sono stati protagonisti di un simpatico siparietto. Pierpaolo, guardandola, le ha chiesto: “Hai la gonna aperta?”. La Salemi, senza peli sulla lingua, ha deciso di rispondere con una provocazione bella e buona: “Intanto è un pantaloncino e non una gonna. Io guardo il tuo pacco? Qualche volta, sotto la doccia…”. Una rivelazione che ha infiammato la casa.