Risvegli movimentati nella casa del Grande Fratello Vip. Ancora una volta le protagonisti delle liti sono Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Il fatto che la showgirl calabrese stia per abbandonare il gioco non giova sicuramente agli equilibri della casa.

La conduttrice di Battiti Live ha deciso che lunedì lascerà definitivamente il gioco. Convinta che questa decisione placasse anche gli animi delle sue coinquiline, stamane non si aspettava proprio di iniziare di nuovo a discutere.

La showgirl calabrese se la sarebbe presa perché anche questa mattina, Selvaggia Roma non le ha dato il buongiorno. Dopodiché, ha sentito la collega sparlare di nuovo e si è lasciata andare ad uno sfogo con le altre:

Ragazzi ma ancora che sparlano di me? Non hanno capito che ho finito? Allucinante dai. Io me ne vado adesso. Glielo dico subito al GF che me ne vado. Ora glielo chiedo e lascio tutto. Dai ma che me ne frega a me di stare qua così. Amore, ma io sono tranquilla, ma arriva una e non dice nemmeno buongiorno.

Ancora, Elisabetta Gregoraci ha sottolineato che non c’è bisogno di continuare con le polemiche e le frecciatine in quanto ormai è convinta: se ne andrà.

Il Grande Fratello Vip le aveva lasciato qualche giorno per andare nel cucurio con Pierpaolo Pretelli e chiarire le ultime cose, ma probabilmente i due non faranno in tempo.

Selvaggia nemmeno saluta. Non so come spiegarle che sono fuori dal gioco e poi esco. Però era meglio andare. Amore io devo stare qua così con queste. Questa che mi dice ‘io con te non parlo’, cafona… cioè anche no. Io sono rimasta per stare un giorno in più, ma poi sono fuori dal gioco che mi molli. Lei è entrata per attaccarmi, deve farsi fare le sue clip in maniera diversa. Perché è entrata qui attaccandomi senza fare altro, adesso continua a farlo senza motivo. Io non mi arrabbio però voglio dire che questa senza motivo non dice buongiorno e fa il suo monologo.

Selvaggia Roma risponde ad Elisabetta Gregoraci

Accortasi del tutto, l’ultima arrivata ha spiegato alla Gregoraci per quale motivo non è interessata a salutarla: