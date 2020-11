È tempo di saluti, ma anche di chiarimenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ancora una volta i protagonisti di questa storia sono Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: i Gregorelli. Anche se, questa volta, c’è un terzo incomodo: la mitica Giulia Salemi.

Se l’ingresso della gieffina sembrava non aver in un primo momento stravolto gli equilibri, dopo la bomba lanciata da Alfonso Signorini, tra lei ed Elisabetta Gregoraci si è sviluppata una sorta di tensione.

Stessa tensione alimentata anche dal rapporto che Giulia Power ha instaurato con Pierpaolo Pretelli, da sempre spasimante di Elisabetta Gregoraci. I due hanno avuto un conforto.

La showgirl calabrese si è resa conto che l’ex velino si è allontanato notevolmente da lei e ha voluto capire il perché. In sauna hanno parlato, e la donna è entrata a gamba tesa:

Io ci sto male. Non è mio diritto dirti certe cose, ma sta nella tua sensibilità non farle. Sai che abbiamo condiviso certe cose io e te. Magari se balli, ballaci 3 minuti, non 3 ore dai. Tu sei monello è così. Prima dici una cosa, poi un’altra. Un uomo che dice una cosa e poi ne fa un’altra non mi piace. Eppure non parli proprio e questo è peggio. Ti dico che me ne vado a dicembre per mio figlio e a te non ti frega nulla. Nemmeno mi hai detto ‘mi dispiace molto’. Ti vengo sempre a cercare io ultimamente. Sei tu che adesso sei concentrato su altre.